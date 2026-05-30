Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της άγριας επίθεσης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς τα ξημερώματα κατέληξε ο 67χρονος άνδρας που είχε δεχθεί σφοδρά χτυπήματα από 38χρονο μέσα σε διαμέρισμα της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 21:00. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους, λόγω προσωπικών διαφορών.

Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σύντομα σε βίαιη συμπλοκή, κατά την οποία ο 67χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί.

Μετά τον θάνατό του, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος του 38χρονου δράστη αναβαθμίστηκε, καθώς πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο άνδρες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις σχετικές με ναρκωτικά και παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα. Παράλληλα, ο 38χρονος φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με την κόρη του θύματος.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου.