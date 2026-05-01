Αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλο του χεριού του πεντάχρονου αγοριού, που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες μετά τις 11.00 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Το ατύχημα συνέβη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το τραύμα φέρεται να προήλθε από εγκλεισμό του δακτύλου του παιδιού στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού. Το αγόρι μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος. Το πρωί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το παιδάκι αποχώρησε μαζί με τους γονείς του από το νοσοκομείο για το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, στην κεντρική είσοδο του σχολείου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εκείνη την ώρα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού, καθώς είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Στο σημείο βρέθηκε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, και να σταματήσει αρχικά η αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.