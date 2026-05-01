Η επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε πολλά να συζητήσουμε και να γράψουμε: Από τις ενδυματολογικές επιλογές Καμίλα και Μελάνια έως τις αμήχανες στιγμές του Τραμπ και την συνάντηση της Καμίλα με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Ο Κάρολος όμως έφυγε από τις ΗΠΑ με μια πολύ σημαντική συμφωνία. Αυτή της άρσης των δασμών για το Ουίσκι!

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εισαγωγές ουίσκι θα γίνου προς τιμήν της επίσημης επίσκεψης του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ. Και όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο Truth Social: «Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα κατάφεραν να με κάνουν να κάνω κάτι που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε!»

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι η ανακοίνωση Τραμπ θα ισχύσει για όλους τους δασμούς στο ουίσκι, συμπεριλαμβανομένου του Ιρλανδικού.

Ο Πρώτος Υπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, χαρακτήρισε την είδηση «τεράστια νέα για τη Σκωτία» και δήλωσε ευγνώμων στον Βασιλιά για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ενώ προσέθεσε ότι με την επιβολή των δασμών «Εκατομμύρια λίρες χάνονταν κάθε μήνα από την οικονομία της Σκωτίας».

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα λοιπόν πέρασαν τέσσερις ημέρες στις ΗΠΑ σε μια επίσημη επίσκεψη που διοργάνωσε ο Τραμπ, όπου επισκέφθηκαν την Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη. Πήραν όμως μαζί τους για τον δρόμο της επιστροφής μια συμφωνία που αποκαθιστά μια σχέση εξάρτησης μεταξύ ΗΠΑ και Σκωτίας.

Η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών γύρω από το ουίσκι είναι από τις πιο ιδιαίτερες στον παγκόσμιο χάρτη του εμπορίου. Δεν πρόκειται απλώς για μια κλασική σχέση εξαγωγέα–εισαγωγέα. Είναι ένα μείγμα ανταγωνισμού, εξάρτησης και πολιτικής—όπου το ίδιο προϊόν ενώνει και ταυτόχρονα διχάζει.

Η κρυφή εξάρτηση ΗΠΑ και Σκωτίας

Με τον νέο δασμολογικό χάρτη του Τραμπ οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ Βρετανίας συνοδεύονταν από μια επιβάρυνση 10%. Οι κυβερνήσεις της Σκωτίας και του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν ασκήσει πιέσεις για τη μείωση ή την κατάργηση του ισχύοντος δασμολογικού συντελεστή με το σκεπτικό ότι αυτό θα ωφελούσε τόσο τους Σκωτσέζους όσο και τους Αμερικανούς.

Όσον αφορά στο Ουίσκι λοιπόν, ΗΠΑ και Σκωτία δεν είναι απλώς εμπορικοί εταίροι, είναι ανταγωνιστές που δεν μπορούν να υπάρξουν ο ένας χωρίς τον άλλον. Το bourbon, βάσει νομοθεσίας στις ΗΠΑ, ωριμάζει σε καινούργια δρύινα βαρέλια. Μετά τη χρήση τους, τα βαρέλια αυτά δεν επαναχρησιμοποιούνται στην ίδια παραγωγή, αντίθετα, εξάγονται. Βασικός τους προορισμός; Η Σκωτία. Εκεί, τα χρησιμοποιούν οι παραγωγοί Scotch για την ωρίμανση του ουίσκι τους. Το αποτέλεσμα είναι καθοριστικό για το τελικό άρωμα και τη γεύση. Με απλά λόγια: χωρίς τα αμερικανικά βαρέλια, το σκωτσέζικο ουίσκι δεν θα ήταν το ίδιο.

Κύριος πελάτης λοιπόν για τα χρησιμοποιημένα βαρέλια μπέρμπον του Κεντάκι είναι η βιομηχανία σκωτσέζικου ουίσκι, η οποία φέρνει στο Κεντάκι περίπου 200 εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο.

Ή έως τώρα κατάσταση μείωσε τις πωλήσεις κατά τουλάχιστον 15% και είχε οδηγήσει τις 2 βιομηχανίες σε ένα μικρό αδιέξοδο.

Η προσωπική διπλωματία του Τραμπ

Μια άλλη πτυχή που έχει ενδιαφέρον είναι το πως παρουσίασε ο Ντόναλτ Τραμπ την «υποχώρησή» του σε σχέση με το Ουίσκι και τους δασμούς.

Δεν παρουσιάστηκε λοιπόν σαν αποτέλεσμα μιας τυπικής εμπορικής διαπραγμάτευσης, αλλά ως μια προσωπική επιλογή με έντονο πολιτικό συμβολισμό. Μέσα από την ανάρτησή του στο Truth Social, ο ίδιος συνέδεσε ευθέως την κίνησή του με την επίσκεψη του Καρόλου, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση ήταν προϊόν προσωπικής σχέσης και όχι θεσμικής διαδικασίας. Άλλωστε δεν έγινε και κάποια συνάντηση με τους θεσμικούς φορείς για το θέμα.

Για άλλη μια φορά λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος απέδειξε ότι για τον ίδιο το εμπόριο δεν είναι μόνο οικονομικό εργαλείο, αλλά και μέσο άσκησης επιρροής και οικοδόμησης προσωπικών συμμαχιών δείχνοντας έτσι και πως θα συνεχίσει την θητεία του.