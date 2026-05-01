Αναστάτωση προκάλεσε ένα αγριογούρουνο στην πόλη Μπατμάν της Τουρκίας, όταν εθεάθη να τρέχει σε πολυσύχναστο δρόμο και να επιτίθεται σε περαστικούς, προκαλώντας φόβο και πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε σε τρία άτομα, ενώ σε ένα από τα περιστατικά παρέσυρε έναν πεζό την ώρα που διέσχιζε διάβαση, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Ευτυχώς, τα τραύματα των θυμάτων δεν φαίνεται να είναι σοβαρά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης και την αναστάτωση που προκλήθηκε στον δρόμο.