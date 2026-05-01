Στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων για την εργατική Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα, η Κοινότητα των κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανακοίνωσε ότι ξεκινά απεργία πείνας και δεύτερο άτομο.

Πρόκειται για τη Suzon Doppagne, η οποία, όπως δήλωσε από μικροφώνου, αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αριστοτέλη Χαντζή, που σήμερα συμπληρώνει την 86η ημέρα απεργίας πείνας.

Η Doppagne ανέφερε: «Το ελληνικό κράτος και όλοι οι θεσμοί του δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα στα αιτήματά μας, επέλεξαν τη σιωπή και αφήνουν τον Αριστοτέλη Χαντζή να ακολουθήσει το μονοπάτι του θανάτου. Τώρα, θα φέρουν και την ευθύνη του δικού μου θανάτου. Σήμερα, μετά από 86 ημέρες απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι ένας άλλος τρόπος ζωής είναι εφικτός».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Προχωράω σε αυτή την απεργία πείνας μέχρι θανάτου, πάνω στη βάση της συλλογικής απόφασής μας ως Κοινότητα να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους. Με σεβασμό στη ζωή και για την υπεράσπιση της Κοινότητας, των δομών της, των ανθρώπων, των σχέσεων, του δικαίου και συνολικά της κοινωνικής μας πρότασης. Η δίαιτά μου περιλαμβάνει: Νερό, Τσάι, 10-25 gr Ζάχαρη ημερησίως, 1.5 κουταλάκι αλάτι ημερησίως, Βιταμίνες Β1, Β6, Β12, Μαγνήσιο και Κάλιο».

Τα αιτήματα της απεργίας πείνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αφορούν την άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, την παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια τους και τη δέσμευση για αποκατάσταση των Προσφυγικών από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας» με αυτοχρηματοδότηση.