Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Η αυξημένη ροή οχημάτων προκαλεί καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την Τροχαία, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Παράλληλα, έντονη είναι η κίνηση και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, ειδικά στο τμήμα από τον κόμβο του Ασπροπύργου έως την Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Αρκετά επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο πριν από τα διόδια Ελευσίνας και συνεχίζονται μέχρι τα Μέγαρα. Δυσχέρεια παρατηρείται και στο τμήμα από την Κινέττα έως τους Αγίους Θεοδώρους.

Αντίθετα, στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά, με μικρές μόνο καθυστερήσεις στα διόδια των Αφιδνών.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας

Εξαιτίας της εξόδου των εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου έως τις 6.00 το πρωί σήμερα, 50.069 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.758 προς Λαμία.