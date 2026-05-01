Συγκίνηση προκάλεσε η τελευταία πτήση ενός πιλότου την Τετάρτη 29 Απριλίου, στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αθήνα, καθώς ο έμπειρος κυβερνήτης αποχαιρέτησε το κοινό μετά από 45 χρόνια υπηρεσίας στους αιθέρες.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες. Λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια, ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο», είπε ο πιλότος απευθυνόμενος στους επιβάτες μέσα από το μικρόφωνο του αεροσκάφους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πιλότος ακούγεται να δηλώνει: «Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλεια στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν».

Με συγκίνηση ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό του λέγοντας: «Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής. Ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου».

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων. «Πόσο συγκινητικό κ πράγματι πόσο εμπιστευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους! Ακόμα κ αν δεν τους ξέρουμε. Τελικά κάποια επαγγέλματα είναι πραγματικά υπέροχα…», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης του TikTok.