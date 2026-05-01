Δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο πανεπιστημιακούς. Μέλη του Ρουβίκωνα προχώρησαν σε βανδαλισμούς στην πολυκατοικία όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ομάδα φοιτητών επιτέθηκε στον αντιπρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη.

Επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης καταγγέλλουν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστοποιώντας ότι ο προπηλακισμός είχε ως αποτέλεσμα ο κ. Μιχαηλίδης να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ

“Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις. Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή”, αναφέρεται στην ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών που εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

“Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία”, τονίζουν οι πρυτανικές Αρχές, ενώ “δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του”.

“Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Λίγες ώρες μετά, μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας της Βάνα Νικολαίδου – Κυριανίδου.