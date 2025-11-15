Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων και η παραβίαση του νέου νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 23 μελών του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στην πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν παραβίαση του νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, άσκηση βίας κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Οι 23 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.