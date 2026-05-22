Ακόμη περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται το μυστήριο, γύρω από την έντονη οσμή που έγινε αισθητή το μεσημέρι της Τρίτης (19/05) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), με αφορμή τις αναφορές των κατοίκων και πολιτών για την έντονη και δυσάρεστη οσμή, παρέθεσε διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν στη θαλάσσια διάστασηα του φαινομένου, με τον διευθυντή του κέντρου, μέσω ανάρτησής του να αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η οσμή δεν προέρχεται από οποιαδήποτε φυσική ωκεανογραφική διεργασία στον Σαρωνικό Κόλπο. Με άλλα λόγια η προέλευση της οσμής ήταν από ανθρωπογενή πηγή».

Στο σχετικό δελτίο τύπου, το ΕΛΚΕΘΕ επισημαίνει πως ως εθνικός ερευνητικός φορέας για το θαλάσσιο περιβάλλον, παρακολουθεί συστηματικά εδώ και δεκαετίες την οικολογική ποιότητα των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων της χώρας, υλοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα παρακολούθησης και έρευνας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της «Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ)», της «Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)» και του έργου «Παρακολούθηση των οικοσυστημάτων Εσωτερικού Σαρωνικού – Ελευσίνας – Μεγαρέων – Ν. Ευβοϊκού υπό την επίδραση των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας – Θριάσιου Πεδίου – Μεγαρέων – Κορωπίου» (σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ), υλοποιείται συστηματική περιβαλλοντική παρακολούθηση του Σαρωνικού Κόλπου καθώς και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ).

Για τις ανάγκες των ανωτέρω προγραμμάτων περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» πραγματοποίησε αποστολές στον Σαρωνικό Κόλπο στις 10 και στις 19 Μαΐου 2026. Η δεύτερη αποστολή συνέπεσε χρονικά με την ημέρα κατά την οποία αναφέρθηκε το συμβάν οσμών στην Αττική και περιλάμβανε εργασίες πεδίου για την οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές του Εσωτερικού Σαρωνικού.

Τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι μακροχρόνιες μετρήσεις και οι σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο. Επίσης, δεν έχουν καταγραφεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων παρακολούθησης, συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να δικαιολογούν εκτεταμένη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής έξαρσης φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών ή εκτεταμένων διεργασιών αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με έντονη παραγωγή δύσοσμων αερίων. Επιπλέον, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling) που θα μετέφερε μεγάλες ποσότητες ανοξικών θαλάσσιων υδάτινων μαζών προς την επιφάνεια.

Τέλος, κατά την αποστολή του «ΑΙΓΑΙΟ» στις 19 Μαΐου 2026 δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές εργασίες.

Νέα δειγματοληψία στις 26 Μαΐου

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, συνεχίζει να παρακολουθεί το ζήτημα με επιστημονική υπευθυνότητα, να αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα και να αναλύει όλες τις πιθανές παραμέτρους που σχετίζονται με το συμβάν. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί νέα στοχευμένη αποστολή δειγματοληψίας στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο και στον Κόλπο της Ελευσίνας, στα πλαίσια των υφιστάμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών προϋποθέτουν ψυχραιμία, διαφάνεια και τεκμηρίωση. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα συνεχίσει να συμβάλλει στη δημόσια ενημέρωση με βάση πραγματικά δεδομένα, συστηματικές μετρήσεις και επιστημονικά ελεγμένη γνώση.