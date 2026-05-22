Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Η σορός του γιατρού, που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά τον περασμένο Δεκέμβριο, εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου. Η αναγνώριση έγινε από τα ρούχα που φορούσε, ενώ σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση.

Η σορός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Από τα πρώτα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σορού, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αντιστοιχία με τον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης. Για τον λόγο αυτό έχουν κληθεί και οι γονείς του για την επίσημη αναγνώριση. Εάν δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν αποκλείεται να ληφθεί δείγμα DNA.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή.

«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού» ανέφερε στο zarpanews.gr ο κ. Νικολάου.

Το σημείο εντοπισμού

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά σε εκκλησάκι της περιοχής. Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή, η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες, κανείς δεν περίμενε πως ο αγνοούμενος είχε διανύσει πεζός μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Όπως είπε, ο γιατρός φαίνεται να πέρασε μέσα από το χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός και κατέληξε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε.