Η Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από το σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς, έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5/26) στην Αθήνα ενώ το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου θα βρίσκεται στα Χανιά συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Νωρίς σήμερα το πρωί η Πριγκίπισσα Άννα θα έχει συνάντηση με την Αυτού Εξοχότητα κ. Κωνσταντίνο Τασούλα Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο και την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του και θα συναντηθεί με τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση του σχεδιασμού της εθνικής ετοιμότητας, της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, το οποίο παραθέτουν η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Πριγκίπισσα Άννα γεννήθηκε το 1950 στο Λονδίνο. Είναι η δευτερότοκη κόρη της Βασίλισσας Ελισάβετ και του Πρίγκιπα Φιλίππου. Από μικρή έδειξε ιδιαίτερη αγάπη και έφεση στην ιππασία και συμμετείχε σε πολλούς ιππικούς αγώνες συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του 1976 ως μέλος της Βρετανικής Ολυμπιακής Ομάδας.

Ως Πρόεδρος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, συμμετείχε ενεργά στην επιτυχημένη υποψηφιότητα του Λονδίνου και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 ενώ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Βρετανική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η Πριγκίπισσα Άννα ανέλαβε δημόσια καθήκοντα σε ηλικία 18 ετών και συγκαταλέγεται μεταξύ των μελών της Βασιλικής Οικογένειας με το πιο εντατικό πρόγραμμα υποχρεώσεων. Έχει αναπτύξει σημαντικές και διαρκείς σχέσεις με 300 και πλέον μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωφελούς έργου στη Βρετανία και σε χώρες της Κοινοπολιτείας. Για παράδειγμα, είναι Πρόεδρος του οργανισμού Save the Children UK από το 1970, με τον οποίο συνδέθηκε στενά. Έχει, επίσης, συμβάλει ενεργά στην ίδρυση φορέων κοινωφελούς έργου, όπως του Carers Trust, του Transaid και του Riders for Health.