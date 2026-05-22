Η θρυλική θαλαμηγός “Christina O” συνεχίζει το ταξίδι της ιστορίας και της αναγέννησης, περνώντας από την Ελλάδα στο Κάλιαρι της Ιταλίας. Το πολυτελές πλοίο, ένα από τα πιο εμβληματικά yacht παγκοσμίως, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Αριστοτέλη Ωνάση και τη χρυσή εποχή της ελληνικής ναυτιλίας.

Το ιστορικό σκάφος, μήκους περίπου 99 μέτρων, αποτελεί σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Στα καταστρώματά του φιλοξενήθηκαν μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ού αιώνα, κάνοντας τη “Christina O” σημείο αναφοράς για την κοσμοπολίτικη ζωή της εποχής εκείνης.

Μετά από έναν μήνα παραμονής στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και συντήρησης, η θαλαμηγός βρίσκεται πλέον στο Κάλιαρι της Ιταλίας. Εκεί συνεχίζονται οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης, στο πλαίσιο μιας διαρκούς προσπάθειας διατήρησης ενός πλωτού μνημείου.

Η μετακίνησή της στην Ιταλία σηματοδοτεί τη συνέχεια της αποστολής να διατηρηθεί η αίγλη ενός μοναδικού σκάφους. Η “Christina O” δεν είναι απλώς μια πολυτελής θαλαμηγός· είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής ναυτιλιακής και κοσμοπολίτικης ιστορίας, που εξακολουθεί να εμπνέει θαυμασμό.

Δείτε βίντεο drone του Michael Miller με την “Christina O”

Από τον Ωνάση μέχρι σήμερα

Στην πορεία των δεκαετιών, η “Christina O” πέρασε από πολλές φάσεις. Μετά την εποχή του Ωνάση, γνώρισε περιόδους εγκατάλειψης αλλά και εκτεταμένες αποκαταστάσεις, με στόχο τη διατήρηση της αρχικής της λάμψης και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το σκάφος ανακαινίστηκε εκτενώς στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και παραμένει ενεργό στον χώρο των πολυτελών ναυλώσεων. Συνεχίζει να ταξιδεύει στις θάλασσες, αλλά και στη μνήμη μιας εποχής που καθόρισε τη διεθνή εικόνα της ελληνικής ναυτιλίας.

Η αξία ενός ιστορικού συμβόλου

Η “Christina O” βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς έχει τεθεί προς πώληση με τιμή που φτάνει περίπου τα 52 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό δεν αντικατοπτρίζει μόνο την πολυτέλεια, το μέγεθος ή τις παροχές του σκάφους, αλλά κυρίως την ανεκτίμητη ιστορική του αξία.

Η σημερινή τιμή πώλησης προκύπτει μετά από σημαντική μείωση σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις, όπου η αξία της είχε παρουσιαστεί κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τη μείωση, παραμένει ένα από τα πιο ακριβά και σπάνια yacht στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά των superyachts λειτουργεί με δικούς της κανόνες.

Για όποιον την αποκτήσει, η “Χριστίνα Ο” δεν θα είναι απλώς ένα πολυτελές πλοίο. Θα είναι η κατοχή ενός ζωντανού κομματιού ιστορίας — ενός πλοίου που ξεκίνησε ως πολεμικό, μεταμορφώθηκε από τον Ωνάση σε σύμβολο απόλυτης πολυτέλειας και συνεχίζει να προκαλεί δέος όπου κι αν εμφανίζεται.

Η “Christina O” δεν ταξιδεύει μόνο από λιμάνι σε λιμάνι. Ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, μεταφέροντας μαζί της την αίγλη, τους μύθους και τις ιστορίες μιας εποχής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ναυτιλία, την πολυτέλεια και την παγκόσμια κοσμική ζωή.