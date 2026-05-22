Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) για σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, λόγω των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο διεξαγωγής του EuroLeague Final Four.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, μέσω ειδικών δρομολογίων συρμών.

Οι συγκεκριμένοι συρμοί θα εκτελούν απευθείας διαδρομές χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς, με στόχο την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των φιλάθλων προς το γήπεδο όπου φιλοξενείται η διοργάνωση.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων.

Η ΣΤΑ.ΣΥ διευκρινίζει ότι οι δύο σταθμοί θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία και θα ανοίξουν ξανά για το κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.