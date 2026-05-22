Η Mercedes-Benz προσηλωμένη στην ηλεκτροκίνηση και τους στόχους που έχει θέσει για τον εξηλεκτρισμό της γκάμα της παρουσίασε ένα ακόμη μοντέλο της, που θα μπαίνει στην πρίζα. Αφορά την super car πρόταση, την GT 4 Door ένα μοντέλο που μπορεί να μην κάνει θόρυβο στο πέρασμα της, αλλά θα επιτυγχάνει με αρωγό τους ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες επιδόσεις μονοθεσίων Formula1. Το νέο μοντέλο έχει ιδιαίτερα «δουλεμένη» αεροδυναμική, σε κάθε σπιθαμή του αμαξώματος όπου χάρη στην προσπάθεια των σχεδιαστών πέτυχαν συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,22!

Η AMG GT 4-Door φέρει ένα νέο σύστημα μπαταριών της Mercedes, με επίσης, νέας σχεδίασης κυψέλες μπαταριών. Στην πράξη η χωρητικότητα φτάνει τις 106 kWh και τροφοδοτεί τρεις κινητήρες , δύο τοποθετημένους πίσω και έναν μπροστά – δίνοντας στο αυτοκίνητο αυτομάτως χαρακτηριστικά τετρακίνητου. Οι τυχεροί πελάτες στο μέλλον θα μπορούν να το επιλέξουν ανάμεσα από δυο εκδόσεις , τις GT 55 και GT 63.

Στην πρώτη περίπτωση η ισχύς τοποθετείται στα 816 άλογα και 1.800 Nm, κάνοντας το 0-100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ η κορυφαία GT 63 φτάνει τα 1.169 άλογα και τα 2.000 Nm ροπής, καλύπτοντας το 100άρι σε μόλις 2,0 δλ. και το 0-200 χλμ./ώρα σε 6,4 δλ. Η νέα GT 4-Door μπορεί να διανύσει έως και 700 χιλιόμετρα μετά από μια πλήρη φόρτιση ενώ η μπαταρία από το 10-80% φορτίζει σε 10 λεπτά.