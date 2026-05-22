Με το πόδι στο γκάζι πλέον ο οργανισμός Ολυμπιακός. Καλύπτοντας τα… χιλιόμετρα στον δρόμο του απολογισμού και έχοντας στον ορίζοντα εκείνα του σχεδιασμού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και αν κάποιος θεωρήσει την περιγραφή κλισέ; Φτάνει η πληροφορία πως, όπως τη Δευτέρα έτσι και χθες, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς έμειναν ώρες γύρω από το ίδιο τραπέζι. Χαρτογραφώντας τη διαδρομή.

Που θα πει; Το προφανές. Οτι στο περιθώριο της συνάντησης κορυφής του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Βάσκο και τον ατζέντη του Ινιάκι Ιμπάνιεθ, τεχνικός διευθυντής και προπονητής απλώνουν σταδιακά την κουβέντα στον επόμενο αγωνιστικό κύκλο.

Στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης όσων αναμένεται να συνεχίσουν σε φόντο ερυθρόλευκο. Στις πρώτες διαπιστωμένες ανάγκες. Ενδεχομένως και σε κάποια πρώτα ονόματα που μπορεί να απασχολήσουν μεταγραφικά. Τέτοια εποχή, ας πούμε, παραδοσιακά έχουν την «τιμητική» τους δύο αγορές.

Βασικά εκείνη των «ελεύθερων» που με τη λήξη των πρωταθλημάτων αναζητούν την επόμενη ομάδα τους. Παίκτες που οι ομάδες τούς παρακολουθούν καιρό, που έχουν αξιολογηθεί ήδη ως στόχοι. Και βέβαια η «εγχώρια». Οι έλληνες ποδοσφαιριστές που με τη σειρά τους πρωταγωνιστούν νωρίς.

Ελληνες που θα μπορούσαν να επιστρέψουν από το εξωτερικό. Που κέρδισαν τις εντυπώσεις στο τελευταίο πρωτάθλημα (σαν τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα και τον Μάριο Βήχο του Λεβαδειακού, για παράδειγμα). Που μπορούν να προστεθούν στην αναγκαία και πολύτιμη club trained ευρωπαϊκή λίστα – σαν το παράδειγμα του νεαρού τερματοφύλακα Θανάση Παπαδούδη της Πάφου.

Πολλά στάδια

Εχει πολλά και διαφορετικά κομμάτια το παζλ που καλούνται να σχηματίσουν οι Ερυθρόλευκοι σε ένα καλοκαίρι που αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Με διάφορες ειδικές διαδρομές. Την Κυριακή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός θα μάθει μέσω της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League την ημερομηνία της πρώτης του επίσημης υποχρέωσης για τη νέα σεζόν.

Και μαζί την ημερομηνία για το ξεκίνημα της προετοιμασίας του. Αν η νέα κάτοχος του Europa League, Αστον Βίλα, πάρει έναν βαθμό στο εκτός έδρας με την αδιάφορη Σίτι ή αν η Λίβερπουλ δεν νικήσει στο Ανφιλντ την Μπρέντφορντ, η αφετηρία για τον Ολυμπιακό πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League (4-5 Αυγούστου).

Αν η Αστον Βίλα πέσει από την 4η θέση της κατάταξης στην Premier League; Τότε οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν από τον δεύτερο προκριματικό (21-22 Ιουλίου) και πρέπει όλα να τα κάνουν νωρίτερα. Με πρώτη την «πρώτη» τους στον Ρέντη: από 22 Ιούνη θα ξεκινήσει η προετοιμασία αν ισχύσει αυτό το σενάριο.

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι υπάρχει το Μουντιάλ – μαμούθ των ΗΠΑ (11/6-19/7), όπου θα παίξουν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το Μαρόκο και ο Μεντί Ταρέμι με το Ιράν. Και όταν έχει Μουντιάλ; Δεν έχει πολλές μεταγραφές. Ισως λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι, έχοντας κατά νου και αυτή τη λεπτομέρεια, να θελήσουν να τρέξουν πιο γρήγορα. Ειδικά σε κάποιους «πρακτικούς» τομείς.

Παράδειγμα; Αν ο Κοστίνια συμφωνήσει όντως με τη Μπράιτον – «είναι στην Αγγλία για τη μεταγραφή του», γράφουν στην Πορτογαλία, λέγοντας μάλιστα ότι ταξίδεψε από τη Δευτέρα – ο Ολυμπιακός πρέπει άμεσα να αποκτήσει όχι έναν αλλά δύο δεξιούς μπακ.

Γιατί; Διότι ο Ροντινέι κατά τον Μεντιλίμπαρ είναι οριστικά πλέον εξτρέμ. Δεν θα έχει ο Ολυμπιακός μπακ ούτε για την… προετοιμασία – για αυτό και τα δημοσιεύματα για τον 30χρονο Τσάπρα του Λεβαδειακού.

Αντίστοιχα, με τους Αλέξανδρο Πασχαλάκη και Νικόλα Μπότη να αποτελούν σύντομα παρελθόν, οι Πειραιώτες έχουν μόλις έναν τερματοφύλακα, τον Κώστα Τζολάκη, που με τη σειρά του είναι ένα από τα πρόσωπα που ενδέχεται να απασχολήσουν σοβαρά την αγορά, αν δεν την απασχολεί ήδη. Και από το υπάρχον ρόστερ για την προετοιμασία με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο Μουντιάλ θα είναι διαθέσιμος και μόλις ένας φορ, ο Κλέιτον.

Αξιολόγηση

Αν σημαίνουν όλα αυτά ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλους παίκτες για την προετοιμασία και άλλους για… αργότερα; Προφανώς όχι. Σημαίνει ότι οι Ερυθρόλευκοι προσμετρούν και αξιολογούν κάθε δεδομένο. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάνω από 40 συμβόλαια στον Ρέντη.

Παίκτες σαν τον Γιώργο Μασούρα που τελείωσε ο δανεισμός του στη Σαουδική Αραβία, σαν τον (σέντερ φορ) Χεφτέ Μπετανκόρ, τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, τον Ρεμί Καμπελά κ.λπ. Θα πρέπει και για εκείνους να προκύψουν αποφάσεις. Αν κάποιοι θα πάρουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αν θα είναι στην προετοιμασία κ.λπ. Ολα τα παραπάνω είναι μέρος της ίδιας εξίσωσης. Της ίδιας κουβέντας που ήδη ξεκίνησε και που θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα των Ερυθρολεύκων μέσα στο καλοκαίρι.

Η δυναμική είναι η ανταπόκριση του κόσμου του Ολυμπιακού στην έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας ανανεώθηκαν περισσότερα από 2.000 διαρκείας.