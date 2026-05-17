Έπεσε και η τελευταία σταγόνα σε ένα βασανιστικό ποδοσφαιρικό «μαρτύριο» που κράτησε μήνες και εξάντλησε ψυχολογικά τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μια σεζόν γεμάτη απογοήτευση, εσωστρέφεια και χαμένες ευκαιρίες. Τώρα, όμως, οι δικαιολογίες τελείωσαν. Και ήρθε η στιγμή των αποφάσεων. Αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της ομάδας.

Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ μοιάζει να ολοκληρώνεται γρήγορα, άδοξα και με μια βαριά σφραγίδα αποτυχίας. Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής που εργάστηκε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν κατάφερε ούτε να εμπνεύσει, ούτε να παρουσιάσει μια ομάδα με πνεύμα πρωταθλητή.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε κατά διαστήματα ένα άνευρο, προβλέψιμο και συχνά αποκρουστικό ποδόσφαιρο, σε σημείο που οι ίδιοι οι φίλαθλοι δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

Και αν τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, η εικόνα ήταν ακόμη χειρότερη. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε με ομάδα χωρίς επιθετική κατεύθυνση και προσωπικότητα. Οι συνεχείς δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού, πολλές φορές αποκομμένες από την Παναθηναϊκή πραγματικότητα, ενίσχυσαν την αίσθηση πως προπονητής και οργανισμός λειτουργούσαν σε διαφορετικά μήκη κύματος.

Η τέταρτη θέση και το… μίνιμουμ της εξασφάλισης ενός εισιτηρίου για τα προκριματικά του Conference League συνιστούν πλήρη αποτυχία για έναν σύλλογο που ξεκίνησε τη χρονιά με υψηλές φιλοδοξίες και επένδυσε τεράστια ποσά. Αντί για βήμα μπροστά, ο Παναθηναϊκός έκανε αγωνιστικό πισωγύρισμα. Και πλέον, το βάρος για τον προπονητή γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Γιατί όποιος θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία τη νέα σεζόν, θα κληθεί να διαχειριστεί μια ομάδα με πίεση, αμφισβήτηση και έναν κόσμο κουρασμένο από υποσχέσεις. Στο λεξιλόγιο του Παναθηναϊκού δεν υπάρχουν πια οι λέξεις «υπομονή», «χτίσιμο» και «πρότζεκτ». Αυτές έχουν αντικατασταθεί από δύο πολύ πιο απαιτητικές: «πρέπει» και «πρωτάθλημα».

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται μπροστά στη δυσκολότερη ίσως απόφαση των τελευταίων ετών. Η επιλογή Μπενίτεθ απέτυχε παταγωδώς και πλέον ο ιδιοκτήτης του συλλόγου καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να βρει τον άνθρωπο που θα ξαναδώσει ποδοσφαιρική ταυτότητα και προοπτική στον Παναθηναϊκό.

Το μοντέλο «Ράφα» κατέρρευσε πριν καν ολοκληρωθεί. Το τι θα ακολουθήσει, θα καθορίσει όχι μόνο την επόμενη σεζόν, αλλά ίσως και ολόκληρη την πορεία του συλλόγου τα επόμενα χρόνια.