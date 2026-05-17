Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της La Liga, όλα παραμένουν ανοιχτά τόσο στη μάχη της Ευρώπης όσο και στη μάχη της παραμονής, με τη βαθμολογία να συνεχίζει να επιφυλάσσει ανατροπές.

Κοντά στην έξοδο στο Europa League η Θέλτα

Στο κομμάτι των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, η Θέλτα έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο (Σβέντμπεργκ 4’ – Ι. Γουίλιαμς 52’) και χρειάζεται πλέον έναν βαθμό για να «σφραγίσει» την έξοδο στο Europa League.

Άλμα παραμονής για Έλτσε, παραμένει φαβορί για το Conference League η Χετάφε

Την ίδια ώρα, η Χετάφε ηττήθηκε 1-0 από την Έλτσε (19’ Σουστ) και παρέμεινε στην 7η θέση, που οδηγεί στο Conference League, ενώ η Έλτσε ανέβηκε στη 17η θέση, αυξάνοντας τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού στο +2.

Η Λεβάντε ένα βήμα πριν τη σωτηρία, υπό προϋποθέσεις ελπίζει η Μαγιόρκα

Στο μεγάλο ντέρμπι παραμονής, η Λεβάντε επικράτησε 2-0 της Μαγιόρκα και έκανε σημαντικό βήμα σωτηρίας. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται πλέον στο +2 από την 18η θέση, ενώ οι Νησιώτες καλούνται να κυνηγήσουν νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων στην τελευταία αγωνιστική για να παραμείνουν στην κατηγορία.

Ισοβαθμία στην 3η θέση η Ατλέτικο, κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού η Τζιρόνα

Η Τζιρόνα δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στη Μαδρίτη, καθώς ηττήθηκε 1-0 από την Ατλέτικο, αποτέλεσμα που την άφησε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, στο -2 από ομάδες όπως η Έλτσε, η Οσασούνα και η Λεβάντε. Οι «ροχιμπλάνκος» έφτασαν παράλληλα τη Βιγιαρεάλ στην 3η θέση. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Λούκμαν στο 21’.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο και του χρόνου στη La Liga Η Ράγιο Βαγιεκάνο εξασφάλισε ουσιαστικά την παραμονή της, επικρατώντας 2-0 της Βιγιαρεάλ. Ο Καμέγιο στο 28’ και ο Αλεμάο στο 47’ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, δίνοντας τέλος σε κάθε σενάριο υποβιβασμού για τους Μαδριλένους. Η Αλαβές αγκαλιά με την παραμονή Η Αλαβές βρίσκεται πολύ κοντά στη σωτηρία μετά το εκτός έδρας 1-0 επί της Οβιέδο, χάρη στο γκολ του Μαρτίνεθ στο 17’. Οι φιλοξενούμενοι χρειάζονται πλέον έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους. Νίκη στην Ανδαλουσία με σκόρερ τον Βινίσιους Σημαντική νίκη γοήτρου πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης στη Σεβίλλη, επικρατώντας 1-0 με γκολ του Βινίσιους στο 15’, με τους Ανδαλουσιάνους να «σπάνε» το σερί τριών νικών αλλά να έχουν ήδη εξασφαλίσει την παραμονή τους. Γκολ και θέαμα στη «μονομαχία» Βαλένθια – Σοσιεδάδ Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με επτά γκολ και συνεχείς ανατροπές, η Βαλένθια πέρασε με 4-3 από την έδρα της Σοσιεδάδ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Μουνιόθ (3’), όμως η Βαλένθια αντέδρασε με Γκέρα (8’) και Ντούρο (22’). Η Σοσιεδάδ γύρισε το ματς με αυτογκόλ του Ταρέγκα (60’) και τέρμα του Όσκαρσον (63’), πριν η αποβολή του Κομέρ (70’) αλλάξει τις ισορροπίες. Στο φινάλε, οι Ροντρίγκεθ (89’) και Γκέρα (90+3’) χάρισαν τη μεγάλη ανατροπή και το διπλό στους «νυχτερίδες», που παραμένουν ζωντανές για Ευρώπη. Η Εσπανιόλ έβαλε σε μπελάδες την Οσασούνα Τέλος, η Εσπανιόλ συνέχισε το θετικό της σερί, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της Οσασούνα. Ρομέρο (27’) και Γκαρσία (53’) έδωσαν προβάδισμα στους Καταλανούς, ενώ ο Μουνιόθ είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 49’, με τους φιλοξενούμενους να σφραγίζουν τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη.

