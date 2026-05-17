Η ΑΕΚ έμεινε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό στην έδρα της και θα γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον κόσμο της. Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας μετά τον αγώνα ανέφερε ότι οι πανηγυρισμοί θα κρατήσουν 2-3 μέρες και όχι παραπάνω, όχι περισσότερο γιατί είναι… επικίνδυνο.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς

«Όμορφη η γιορτή, θα ήταν καλύτερα να ήταν βέβαια με μια νίκη παρά με μια ισοπαλία αλλά εντάξει. Συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν δύσκολο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να κάνουμε focus στον αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, εντός του γηπέδου , εκτός, στο ξενοδοχείο πριν έρθουμε έργων. Μεγάλο ευχαριστώ, στους παίκτες, στον ιδιοκτήτη σε όλη την ομάδα, σε όλο το σταφ. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή.

Την φετινή σεζόν κλείνουμε με το ρεκόρ του αήττητου 24 αγώνων. Στο τεχνικό κομμάτι ξέρουμε από τώρα λεπτομέρειες, μέχρι και με ποιους αντιπάλους θα έχουμε. Μπορώ να σας πω και ημερομηνίες. Θέλουμε να ανεβάσουμε πιο ψηλά τον πήχη για την επόμενη χρονιά».