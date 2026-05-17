Συναγερμός στην Ξάνθη σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (17/5), όταν μια 17χρονη έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ, λίγο μετά τις 17:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xanthinews.gr, κάτοικοι και περαστικοί άκουσαν τις φωνές της νεαρής και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις που έφτασαν πρώτες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 17χρονη. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση της νεαρής χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς φέρει τραύματα στα κάτω άκρα.