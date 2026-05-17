Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για ολοκληρωτική καταστροφή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έστειλε νέο τελεσίγραφο προς το ιρανικό καθεστώς, τονίζοντας ότι τα περιθώρια για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον στενέψει επικίνδυνα.

«Για το Ιράν, το ρολόι ήδη μετράει αντίστροφα. Οφείλουν να κινηθούν ταχύτατα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς» υπογράμμισε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με βασικό αντικείμενο το ζήτημα του Ιράν και τις εξελίξεις στην περιοχή.

Νωρίτερα το ίδιο Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσιεύσει μια AI εικόνα που τον απεικόνιζε πάνω σε πολεμικό πλοίο, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα». Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής υπαινιγμός για ενδεχόμενη επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης.