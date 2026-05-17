Η γκάμα του FIAT 600 ανήκει στην κατηγορία των μικρών SUV. Πλέον ενισχύει με μια νέα έκδοση, βενζίνης, η οποία αποδίδει 100 HP και έχει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Η εισαγωγική τιμή της είναι €20.990.

Όπως και στις εκδόσεις Hybrid ο κινητήρας βενζίνης είναι Gen3, κάτι που ισοδυναμεί με καδένα για το χρονισμό των εκκεντροφόρων, τούρμπο με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), λειτουργία στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller και άμεσο ψεκασμό καυσίμου με πίεση 350 bar.

Η νέα έκδοση των 100 HP είναι διαθέσιμη στα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima, όπως άλλωστε οι Hybrid 110 ή 145 HP και το αμιγώς ηλεκτρικό 600e. Αποκλειστικότητα του Hybrid των 145 HP αποτελεί το επίπεδο εξοπλισμού Sport που επίσης εμφανίζεται για πρώτη φορά.

Ο εξοπλισμός του 600 Pop περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, infotainment με οθόνη αφής 10,25”, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto κ.α.