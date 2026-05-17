Αναστάτωση στην Ύδραπροκάλεσαν τρεις αλλοδαποί που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς έπειτα από επεισόδιο σεεστιατόριοτου νησιού.

Οι τρεις – δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός – φέρονται να προσπάθησαν να εισέλθουν και σε σπίτι κοντά στο σημείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες της Ύδρας.

Όταν στο σημείο έφτασαν άνδρες της ΕΛΑΣ, οι δράστες φέρονται να αντέδρασαν βίαια και να τους επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο.

Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις άνδρες βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος ενός εκ των δύο Ινδών εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες υποστήριξαν ότι πήγαν στο εστιατόριο επειδή πίστευαν πως οι υπάλληλοι τούς είχαν κλέψει λεμόνια.