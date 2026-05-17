Πεζός διασχίζει κάθετα κεντρική λεωφόρο από σημείο χωρίς διάβαση και φανάρι, περνά πάνω από διαχωριστική νησίδα αλλά και ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Στους δρόμους επικρατεί χάος. Πεζοί με το κινητό στο χέρι, αφηρημένοι χωρίς να κοιτούν φανάρια και κυκλοφορία. Δεν έχουν προτεραιότητα όμως αδιαφορούν… και κινδυνεύουν.

Η κάμερα του MEGA κατέγραψε στη λεωφόρο Θησέως, μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, δεκάδες πεζούς να περνούν με κόκκινο, με τα αυτοκίνητα σε κάποιες περιπτώσεις να σταματούν την τελευταία στιγμή. Κερδίζουν χρόνο, όμως κινδυνεύουν να προκαλέσουν ατύχημα ή ακόμα και δυστύχημα.

Αν και τα τροχαία με παράσυρση πεζών συνεχώς αυξάνονται, πολλοί εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το 2025 σε όλη τη χώρα 65 πεζοί (36 άνδρες και 29 γυναίκες) έχασαν τη ζωή τους στη άσφαλτο, ενώ 69 τραυματίστηκαν σοβαρά και 1726 ελαφρά.

Εάν και σπανίως συναντάται, ο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο και για πεζούς στην περίπτωση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη ύψους 30 ευρώ.