Μηνύματα SMS με περιεχόμενο «επιστράτευσης» που στάλθηκαν σε ορισμένους πολίτες στην Τουρκία προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες που τα έλαβαν ανάρτησαν τα μηνύματα στους λογαριασμούς τους, εκφράζοντας ανησυχία και ρωτώντας «Πάμε σε πόλεμο;».

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν γρήγορα κύμα ανησυχίας, με τοΥπουργείο Εθνικής Άμυνας να παρεμβαίνει με επίσημη ανακοίνωση, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις για το ζήτημα.

Ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, τα SMS εστάλησαν στο πλαίσιο της ετήσιας άσκησης Yıldırım Serisi Seferberlik, η οποία πραγματοποιείται σε τακτική βάση. Η αποστολή των μηνυμάτων αφορά προσωπικό που συμμετέχει στη συγκεκριμένη στρατιωτική άσκηση.

Όπως διευκρίνισε η ίδια πηγή, οι ασκήσεις της σειράς Yıldırım για το έτος 2026 θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, με τη συμμετοχή συνολικά 7.686 εφέδρων.

Αποστολή των SMS στις 15 Μαΐου

Το Υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι τα ενημερωτικά μηνύματα στάλθηκαν στις 15 Μαΐου 2026 στα κινητά τηλέφωνα του προσωπικού που είναι καταχωρημένο στο σύστημα. Η αποστολή, όπως υπογραμμίστηκε, αποτελεί μέρος της διαδικασίας της άσκησης και δεν σχετίζεται με κάποια έκτακτη κατάσταση.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι πρόκειται για στρατιωτική διαδικασία ρουτίνας, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ασκήσεων επιστράτευσης.

Πηγή: haberler.com