Χοιρινά μπριζολάκια στο air fryer – μια γρήγορη, εύκολη και απολαυστική πρόταση από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Με ελάχιστη προετοιμασία και χρόνο μαγειρέματος μόλις 14 λεπτά, το αποτέλεσμα είναι ζουμερά, τρυφερά και καλοψημένα μπριζολάκια, ιδανικά για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Η συνταγή αξιοποιεί τη δύναμη του air fryer, προσφέροντας ένα ελαφρύ πιάτο με έντονη γεύση και άψογη υφή. Με τη σωστή ισορροπία μπαχαρικών και αρωμάτων, το φαγητό διατηρεί τη νοστιμιά του κρέατος χωρίς περιττά λίπη.

Υλικά

4 λεπτά χοιρινά μπριζολάκια λαιμού

2 κ.σ. ελαιόλαδο σε σπρέι

1 κ.γ. ρίγανη

1/4 κ.γ. σκόνη αποξηραμένου σκόρδου

1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1/2 κ.γ. σκόνη μουστάρδας

Αλάτι και πιπέρι

Εξοπλισμός

Air fryer

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε τη ρίγανη, τη σκόνη σκόρδου, την πάπρικα, τη μουστάρδα, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα μπαχαρικών.

Αραδιάζουμε τα μπριζολάκια σε δίσκο, τα ψεκάζουμε με ελαιόλαδο και τα τρίβουμε απαλά ώστε να λαδωθούν από όλες τις πλευρές. Πασπαλίζουμε με το μείγμα των μπαχαρικών, φροντίζοντας να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Προθερμαίνουμε το air fryer για 3 λεπτά στους 200°C. Στη συνέχεια, χαμηλώνουμε στους 180°C και τοποθετούμε τα μπριζολάκια στον κάδο. Ψήνουμε για 7 λεπτά, τα γυρίζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 7 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να παραμείνουν ζουμερά.

Σερβίρουμε τα μπριζολάκια όσο είναι ζεστά, συνοδεύοντάς τα με φέτες λεμονιού, τζατζίκι και μια φρέσκια σαλάτα εποχής.