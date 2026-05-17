Ένα σημαντικό κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της Λίβερπουλ πλησιάζει στο τέλος του, καθώς ο Άντι Ρόμπερτσον βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με τον διεθνή Σκωτσέζο αριστερό μπακ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία.

Η «Trtspor» αναφέρει πως στελέχη της διοίκησης της Φενέρ συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις και υπάρχει αισιοδοξία πως η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί σύντομα, εφόσον δεν προκύψει κάποια ανατροπή.

🟡🔵 Fenerbahçe yönetimi, Andrew Robertson transferinde önemli mesafe katetti. Görüşmelerde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş yer aldı. Büyük oranda anlaşma sağlandı. @trtspor Bonservisi elinde olan İskoç sol bek, İngiltere’den ayrılıp kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.… pic.twitter.com/lzuyDsVYgY — Doruk Tecimer (@doruktec) May 17, 2026

Ο 32χρονος αμυντικός βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Premier League και να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, θέλοντας να ξεκινήσει μία νέα πρόκληση μετά από μία γεμάτη και επιτυχημένη πορεία στο «Άνφιλντ».

Ο Ρόμπερτσον φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ σε 373 αγώνες, σημειώνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας 69 ασίστ, ενώ αποτέλεσε βασικό κομμάτι της χρυσής εποχής των «ρεντς» υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ.