Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές το μεσημέρι της Κυριακής (17/5), ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15:30 στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, το όχημά τους συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Από το δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.