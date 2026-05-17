Δύο περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με κατανάλωση αλκοόλ σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Αττική, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία.

Το πρώτο συνέβη στο Γαλάτσι, στη διασταύρωση των οδών Σαρρή και Φιλοθέης, γύρω στις 11:00 το βράδυ. Οδηγός Ι.Χ.Ε., σε κατάσταση μέθης, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στη 01:45 τα ξημερώματα, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στην Ιερά Οδό. Νεαρός αλλοδαπός, γεννημένος το 2001, οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. και τραυματίστηκε ελαφρά. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, με μέτρηση 0,63 mg/l.

Και στα δύο περιστατικά, οι οδηγοί εντοπίστηκαν και υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ, ενώ οι υποθέσεις διερευνώνται από τα αρμόδια τμήματα της Τροχαίας.