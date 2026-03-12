Σοβαρή κίνηση παρατηρείται σε αρκετά σημεία της Αττικής, με την κυκλοφορία να βρίσκεται στο «κόκκινο» σε πολλές κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας, εξαιτίας δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά – όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα – όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το πρώτο περιστατικό, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή, συνέβη στο τούνελ της Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη, με εμπλοκή και μοτοσικλέτας της ΕΛ.ΑΣ..

Μία λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή, με τις αρχές να συνιστούν στους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή και προσοχή κατά τη διέλευση από το σημείο.