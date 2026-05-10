Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται πλέον ανοιχτά για το ενδεχόμενο σοβαρής ενεργειακής αναταραχής στις αερομεταφορές, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αρχίζουν να επηρεάζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό των Βρυξελλών.

Σε μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική κίνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε επίσημα τον δρόμο για τη χρήση αμερικανικού τύπου αεροπορικού καυσίμου Jet A στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, σε περίπτωση που η σύγκρουση με το Ιράν προκαλέσει προβλήματα τροφοδοσίας με κηροζίνη στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ουσιαστικά προειδοποίηση ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα πιο δύσκολο ενεργειακό περιβάλλον, όπου η κανονικότητα στις αερομεταφορές δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.

Μέχρι σήμερα, το πρότυπο καύσιμο για τη διεθνή αεροπορία στην Ευρώπη ήταν το Jet A-1, το οποίο χρησιμοποιείται σχεδόν καθολικά στις περισσότερες διεθνείς πτήσεις. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά χρησιμοποιείται ευρέως το Jet A, μία παραλλαγή με ελαφρώς διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, κυρίως ως προς τη συμπεριφορά του σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει πλέον ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο στη χρήση του Jet A στην Ευρώπη, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουν ακριβώς ποιο καύσιμο χρησιμοποιείται.

Η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Ολόκληρη η ευρωπαϊκή αεροπορία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και καυσίμων. Εάν η κρίση επιδεινωθεί ή εάν υπάρξουν παρατεταμένες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα, τότε η τροφοδοσία της Ευρώπης με αεροπορικά καύσιμα θα μπορούσε να επηρεαστεί σοβαρά.

Οι Βρυξέλλες προσπαθούν έτσι να δημιουργήσουν εναλλακτικές γραμμές άμυνας πριν εμφανιστούν πραγματικές ελλείψεις.

Παράλληλα όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να διαχειριστεί και το πολιτικό κόστος μιας πιθανής αεροπορικής κρίσης, ειδικά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η νέα κατευθυντήρια γραμμή ξεκαθαρίζει ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να μετακυλίσουν αναδρομικά την αύξηση του κόστους καυσίμων σε εισιτήρια που έχουν ήδη πωληθεί. Με απλά λόγια, μία αεροπορική εταιρεία δεν επιτρέπεται να ενημερώσει έναν επιβάτη ότι θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον επειδή αυξήθηκε η τιμή της κηροζίνης μετά την αγορά του εισιτηρίου.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι διακυμάνσεις στις τιμές καυσίμων αποτελούν φυσιολογικό επιχειρηματικό ρίσκο για τον κλάδο και όχι λόγο τροποποίησης ήδη συμφωνημένων τιμών.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα αυξήσουν τις τιμές στο μέλλον. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως ότι οι εταιρείες μπορούν να αναπροσαρμόσουν τους νέους ναύλους πριν από την πώληση των εισιτηρίων ώστε να καλύψουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Το πιο κρίσιμο ίσως σημείο αφορά τις αποζημιώσεις επιβατών λόγω ακυρώσεων. Οι Βρυξέλλες αφήνουν σαφώς να εννοηθεί ότι μία πραγματική έλλειψη καυσίμων σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο μπορεί να θεωρηθεί «έκτακτη περίσταση», απαλλάσσοντας έτσι τις αεροπορικές εταιρείες από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων.

Η διάκριση είναι εξαιρετικά σημαντική. Εάν μία πτήση ακυρωθεί επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο καύσιμο, η εταιρεία ενδέχεται να μην υποχρεούται να αποζημιώσει οικονομικά τους επιβάτες. Αντίθετα, εάν το πρόβλημα είναι απλώς το αυξημένο κόστος καυσίμων, τότε η υποχρέωση αποζημίωσης παραμένει.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη προετοιμάζεται και για πιθανό χάος στη διαχείριση των slots, δηλαδή των δικαιωμάτων χρήσης ωρών απογείωσης και προσγείωσης στα αεροδρόμια. Η Επιτροπή αποδέχεται ότι πραγματικές ελλείψεις καυσίμων λόγω της κρίσης μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη χρήση συγκεκριμένων slots χωρίς οι εταιρείες να τα χάσουν.

Ωστόσο, απορρίπτει την ιδέα ότι το ακριβότερο καύσιμο από μόνο του αποτελεί επαρκή λόγο για να διατηρούν οι εταιρείες αχρησιμοποίητα slots.

Η κρίση επηρεάζει ήδη και τη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Η European Union Aviation Safety Agency προειδοποιεί ότι η συνύπαρξη διαφορετικών τύπων καυσίμων απαιτεί εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας. Ένα λάθος στην αναγνώριση καυσίμου ή στην επιχειρησιακή διαχείριση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η συζήτηση αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: η ευρωπαϊκή αεροπορία εισέρχεται σε μία περίοδο όπου η γεωπολιτική επηρεάζει άμεσα ακόμη και τις πιο τεχνικές και καθημερινές πτυχές της λειτουργίας της.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η βασική ανησυχία των αεροπορικών εταιρειών ήταν η ανάκαμψη μετά την πανδημία και η πράσινη μετάβαση μέσω του σχεδίου ReFuelEU Aviation. Σήμερα, οι προτεραιότητες αλλάζουν δραματικά. Η ενεργειακή ασφάλεια, η σταθερότητα των θαλάσσιων διαδρομών και η πρόσβαση σε καύσιμα μετατρέπονται ξανά σε κεντρικά ζητήματα επιβίωσης.

Η κρίση με το Ιράν επαναφέρει έτσι ένα παλιό γεωπολιτικό μάθημα: όταν η Μέση Ανατολή φλέγεται, οι συνέπειες δεν μένουν ποτέ τοπικές. Επηρεάζουν τις αερομεταφορές, τον τουρισμό, το εμπόριο, τις τιμές ενέργειας και τελικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Και αυτή τη φορά, οι Βρυξέλλες δείχνουν αποφασισμένες να προετοιμαστούν πριν η κρίση φτάσει στα αεροδρόμια της ηπείρου.