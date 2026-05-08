Καθώς τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο υπολογίζουν το αυξανόμενο κόστος του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η σύγκρουση, σε συνδυασμό με το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, έχει οδηγήσει σε άνοδο του κόστους ζωής, πιέζοντας προϋπολογισμούς επιχειρήσεων, οικογενειών και κυβερνήσεων.

Την ίδια στιγμή, ενώ πολλοί βρίσκονται στα όρια οικονομικής ασφυξίας, άλλοι – κυρίως όσοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που ευνοούνται από τις πολεμικές συνθήκες ή την αστάθεια στις τιμές της ενέργειας – καταγράφουν εντυπωσιακές αποδόσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κλάδοι και οι εταιρείες που αποκομίζουν δισεκατομμύρια όσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ο μεγαλύτερος οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου έως τώρα είναι η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ, όμως οι μεταφορές σταμάτησαν ουσιαστικά στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα «rollercoaster» διακυμάνσεων στις ενεργειακές αγορές, από τις οποίες επωφελήθηκαν οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες. Κύριοι κερδισμένοι αναδείχθηκαν οι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί κολοσσοί, που διαθέτουν εμπορικά τμήματα ικανά να αξιοποιούν τις απότομες μεταβολές των τιμών.

Η BP είδε τα κέρδη της να υπερδιπλασιάζονται στα 3,2 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του έτους, χάρη σε μια «εξαιρετική» επίδοση του εμπορικού της τμήματος. Η Shell ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις των αναλυτών, ανακοινώνοντας αύξηση των κερδών στα 6,92 δισ. δολάρια για το ίδιο διάστημα.

Η TotalEnergies κατέγραψε άνοδο κερδών σχεδόν κατά ένα τρίτο, φτάνοντας τα 5,4 δισ. δολάρια, λόγω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας. Αντίθετα, οι αμερικανικές ExxonMobil και Chevron σημείωσαν μείωση κερδών εξαιτίας των διαταραχών στις προμήθειες, ωστόσο ξεπέρασαν τις προβλέψεις και αναμένουν περαιτέρω αύξηση μέσα στο έτος.

2. Μεγάλες τράπεζες

Οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου έχουν επίσης ωφεληθεί από τις αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Το εμπορικό τμήμα της JP Morgan σημείωσε ρεκόρ εσόδων 11,6 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, οδηγώντας τη συνολική κερδοφορία της στη δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, και οι υπόλοιπες από τις «Big Six» – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo – κατέγραψαν σημαντική άνοδο κερδών, συνολικά 47,7 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η Susannah Streeter, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην Wealth Club, δήλωσε ότι «οι μεγάλες συναλλαγές ωφέλησαν ιδιαίτερα τις επενδυτικές τράπεζες, όπως τη Morgan Stanley και τη Goldman Sachs». Οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, αυξάνοντας τον όγκο συναλλαγών και ενισχύοντας τα έσοδα των τραπεζών.

3. Αμυντική βιομηχανία

Ο τομέας της άμυνας αποτελεί έναν από τους άμεσους ωφελημένους κάθε σύγκρουσης, σύμφωνα με την Emily Sawicz, ανώτερη αναλύτρια της RSM UK. Όπως επισημαίνει, «ο πόλεμος ανέδειξε τα κενά στις δυνατότητες αεράμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε συστήματα αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής προστασίας».

Η ανάγκη των κυβερνήσεων να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων έχει αυξήσει τη ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό. Η BAE Systems, που παράγει εξαρτήματα για τα μαχητικά F35, αναμένει ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και κερδών φέτος, επικαλούμενη αυξανόμενες «απειλές ασφαλείας» και ενισχυμένες κρατικές δαπάνες.

Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman ανέφεραν ρεκόρ παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, αν και οι μετοχές του κλάδου υποχώρησαν από τα μέσα Μαρτίου λόγω φόβων υπερτίμησης.

4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση υπενθύμισε την ανάγκη ενεργειακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η Streeter υπογράμμισε ότι αυτό έχει «εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει προωθήσει το σύνθημα «drill, baby, drill» υπέρ της εξόρυξης.

Η επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές θεωρείται πλέον κρίσιμη για την ενεργειακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Η αμερικανική NextEra Energy έχει δει τη μετοχή της να αυξάνεται κατά 17% φέτος, ενώ οι δανέζικες Vestas και Orsted ανακοίνωσαν επίσης σημαντική άνοδο κερδών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Octopus Energy έκανε λόγο για «τεράστια ώθηση» στις πωλήσεις φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας, με αύξηση 50% από το τέλος Φεβρουαρίου. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών καυσίμων ενίσχυσε τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τους Κινέζους κατασκευαστές να αξιοποιούν την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη.