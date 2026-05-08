Σε μια σειρά όπου μέχρι στιγμής έχουν κάνει 3/3 νίκες οι φιλοξενούμενοι (δύο ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία και μια η Βαλένθια στην Ελλάδα) και όλοι οι αγώνες έχουν κριθεί ουσιαστικά στο τελευταίο σουτ στην εκπνοή, είναι φανερό ότι οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά αγωνιστικά.

Και όμως ο Παναθηναϊκός κρατάει ξεκάθαρα την τύχη στα χέρια του αφού έχει μια ακόμα ευκαιρία στο σπίτι του για να παραμείνει εκεί (με νίκη) για το επερχόμενο Final Four.

Οι Πράσινοι έβαλαν τα χέρια τους και έβγαλαν τα μάτια τους, συνεπώς δεν είναι δύσκολο (όσο και αν η πίεση έχει λίγο αυξηθεί πλέον) να αποφύγουν βασικά λάθη απόψε (21.15 – Novasports Prime) και πάλι στην «καυτή» τους έδρα και να σφραγίσουν την πρόκριση με 3-1 νίκες.

«Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το ματς. Ηταν πιο σκληροί από εμάς, το ήθελαν περισσότερο, ήταν… πεινασμένοι. Ισως εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι από τις δύο νίκες στη Βαλένθια, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι όλο. Εχουμε δύο ματς, για να κερδίσουμε ένα, αυτό είναι, πρέπει να πάρουμε ένα ματς» είπε με νόημα ο Ματίας Λεσόρ, την ώρα που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπενθύμισε ότι: «Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος». Την ίδια ώρα ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω γραπτής δήλωσης στην οποία αναφέρει:

«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας».

Από την πλευρά του ο τεχνικός των Ισπανών Πέντρο Μαρτίνεθ πήρε θέση και για το επεισόδιο με τον κόουτς Αταμάν που προκάλεσε την αποβολή τους (θα είναι αμφότεροι κανονικά στους πάγκους τους απόψε):

«Ημασταν λίγο απογοητευμένοι γιατί και στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, ο κόουτς Αταμάν, που είναι μάστερ στο να ελέγχει την κατάσταση, όταν είχαμε τον έλεγχο και παίζαμε καλά με ένα μικρό προβάδισμα, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο παιχνίδια και η διαιτησία άλλαξε. Απλώς ήθελα να κάνω τους διαιτητές να καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορούσε να επιτραπεί και ότι έπρεπε να αντιληφθούν πως η διαιτησία έπρεπε να είναι δίκαιη.

Τρελάθηκε, μας απέβαλαν και τους δύο και μετά τρελάθηκε ακόμη περισσότερο εδώ, στους διαδρόμους. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια… σολομώντεια απόφαση. Δεν έχω κάτι να πω για τους διαιτητές. Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσουν ξανά το παιχνίδι, όπως πιστεύω ότι έκαναν με τις τεχνικές ποινές στα παιχνίδια 1 και 2» είπε χαρακτηριστικά.