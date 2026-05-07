Με τη στήριξη του κόσμου του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση της Παρασκευής (8/5, 21:15).

Τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν ενόψει της κρίσιμης μάχης για την πρόκριση στο Final Four.