Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει να ξεφεύγει, καθώς το εσωτερικό της ομάδας βρίσκεται σε έντονη αναταραχή μετά από νέο επεισόδιο μεταξύ του Βαλβέρδε και του Τσουαμενί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, το επεισόδιο ξεκίνησε από προηγούμενη ένταση στην προπόνηση και κορυφώθηκε την επόμενη ημέρα, όταν οι δύο παίκτες είχαν νέα αντιπαράθεση, με την κατάσταση να επιδεινώνεται αντί να εκτονωθεί.

Παρά την προσπάθεια του Άλβαρο Αρμπελόα να ηρεμήσει τα πνεύματα και να τους εντάξει στην ίδια ομάδα στην προπόνηση, η ένταση δεν εκτονώθηκε, με τις λεκτικές αντεγκλήσεις να συνεχίζονται.

🚨 BREAKING: FULL DETAILS OF THE VALVERDE VS TCHOUAMENI STORY: – Yesterday, in training, Tchouaméni gave a hard tackle to Fede, which Fede did NOT like AT ALL. Tchouaméni insisted he didn’t do it on purpose, but Fede did NOT accept his apology. Fede then kept trying to RETALIATE… pic.twitter.com/8SespNUTct — Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026

Η κατάσταση ξέφυγε αργότερα στα αποδυτήρια, όπου οι δύο ποδοσφαιριστές ήρθαν σε σύγκρουση, με τους συμπαίκτες τους να παρεμβαίνουν για να τους χωρίσουν.

Ο Βαλβέρδε φέρεται να τραυματίστηκε, με σκίσιμο στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του.

¡ÚLTIMA HORA! ‼️ Nueva pelea en el vestuario del Madrid: Valverde acabó con una brecha y Arbeloa le acompañó al hospital pic.twitter.com/sGU1Y7mhnQ — Diario AS (@diarioas) May 7, 2026

Ο Αρμπελόα τον συνόδευσε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ η Ρεάλ δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αναμένονται πειθαρχικά μέτρα για τους εμπλεκόμενους.