Σε εξαιρετικά τεταμένο κλίμα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, με την κατάσταση να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο γύρω από τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι οπαδοί των «μερένγκες» εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι, με μερίδα τους μάλιστα να φέρεται να συγκεντρώνει υπογραφές για την αποχώρησή του, σε μια περίοδο όπου το κλίμα στην ομάδα είναι ήδη φορτισμένο λόγω εσωτερικών εντάσεων.

Την ίδια στιγμή, σε βίντεο που κυκλοφόρησε από προπόνηση της Ρεάλ, ο Γάλλος σταρ εμφανίζεται να αποχωρεί από το προπονητικό κέντρο με χαμόγελο, παρά το επεισοδιακό σκηνικό που επικρατεί γύρω από την ομάδα.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv 🚨 🤣 MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS ‘PARTIÉNDOSE de RISA’. 🇫🇷 El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Ο Εμπαπέ έχει δεχθεί έντονη κριτική για την παρουσία του στη Μαδρίτη, με αναφορές να κάνουν λόγο για δύο απογοητευτικές σεζόν σε επίπεδο συνολικής εικόνας, ενώ στο επίκεντρο έχουν βρεθεί και οι εξωαγωνιστικές του δραστηριότητες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η συμμετοχή του στο επερχόμενο clasico παραμένει αμφίβολη, καθώς ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, γεγονός που προσθέτει ακόμη περισσότερη αβεβαιότητα στο στρατόπεδο της Ρεάλ.