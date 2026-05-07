Τεράστιο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Φερλάν Μεντί, καθώς ο τραυματισμός του Γάλλου αριστερού μπακ αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρός από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο Μεντί τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Εσπανιόλ και οι πρώτες διαγνώσεις έκαναν λόγο για πρόβλημα στον ορθό μηριαίο τένοντα του δεξιού ποδιού, με εκτιμώμενο χρόνο απουσίας περίπου πέντε μήνες. Αυτό ήδη σήμαινε πως θα χρειαζόταν επέμβαση και θα έχανε το Μουντιάλ του 2026.

Ωστόσο, οι νεότερες εξετάσεις έφεραν ακόμη πιο δυσάρεστα νέα για τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Γάλλος έχει υποστεί ρήξη τένοντα μαζί με αποκόλληση οστού, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν χρόνο.

🚨🚨 BREAKING: Ferland Mendy is now considering RETIREMENT after his latest injury. @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/outYqYQYAS — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 7, 2026

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στη Ρεάλ όσο και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, καθώς πρόκειται για έναν εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό που επηρεάζει άμεσα το μέλλον της καριέρας του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ραμόν Άλβαρες, ο Μεντί φέρεται να σκέφτεται σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από το ποδόσφαιρο, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το 2028.