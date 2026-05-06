Μα τι ρούχα, τι δημιουργίες είναι αυτές! Το Met Gala, η μεγαλύτερη, σημαντικότερη, πλέον φαντασμαγορική γιορτή της παγκόσμιας μόδας είναι εδώ. Eμπνευση, φαντασία, το απόλυτο glamour, η υπερβολή και – γιατί όχι; – η απληστία σε όλο της το μεγαλείο που συνήθιζε να λέει (γράψαμε για αυτό χθες) ο μεγάλος μετρ Christian Lacroix.

Πολλοί μιλούν για ματαιοδοξία και μια τρελή, εκκωφαντική επίδειξη πλούτου (δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική με την πάμπλουτη κυρία Λόρεν Σάντσεζ – Μπέζος στην αντιπροεδρία της εκπληκτικής αυτής οργάνωσης), όλος ο πλανήτης όμως έχει στραμμένα τα βλέμματα στο μεγάλο γεγονός που πραγματοποιήθηκε όπως πάντα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Μια βραδιά όπου η κομψότητα με υπογραφές μεγάλων διεθνών οίκων, τα εντυπωσιακά outfits, τα πανάκριβα μπιζού δημιουργούσαν και πολλές εικόνες κιτς. Ο Schiaparelli, ένας οίκος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρείται κορυφαίος, έκανε ολίγον «λαϊκός» πάνω στην πληθωρική Λόρεν Σάντσεζ, λάτριδα των πλαστικών επεμβάσεων (το στήθος της «ασφυκτιούσε» μέσα στο night blue ύφασμα και τις διαμαντοφόρες τιράντες).

Τα άλλα βεβαίως φορέματα Schiaparelli ήταν tres chic. To statement δημιούργησε η Σάρα Πόλσον με μια τεράστια μάσκα – χαρτονόμισμα στο πρόσωπο, θέλοντας να «πει» όχι στον υπερπλούτο, την επίδειξη, την υπερβολή. Η Ριάνα πάντως ήταν η απόλυτη… κινητή υπερβολή, με όλα τα λαμέ και τα φτερά πάνω της.

Ο σύζυγός της πάλι, A$AP Rocky, επέλεξε ροζ… ρομπίτσα. Η Κάιλι Τζένερ ήταν σχεδόν γυμνή με φόρεμα επίσης Schiaparelli που άφηνε τις θηλές της σε κοινή θέα, η Μπιγιονσέ ήταν μια σύγχρονη «κρυστάλλινη» πριγκίπισσα με Maison Margiela, η πολυσυζητημένη πρωταγωνίστρια του «Ο διάβολος φοράει Prada No 2» Αν Χάθαγουεϊ κινήθηκε σε αρχαιοελληνικό στυλ με Michael Kors, η Νικόλ Κίντμαν και η Αννα Γουίντουρ έβαλαν Chanel, τι να πρωτοπροσέξει κανείς. Η Κένταλ Τζένερ θα έλεγα ότι ήταν η πλέον κομψή! Και του χρόνου!