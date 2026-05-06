Η Γαλλία και τα Στενά του Ορμούζ βρέθηκαν στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, μετά την επίθεση που δέχθηκε το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «San Antonio» της γαλλικής ναυτιλιακής εταιρείας CMA CGM. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του «δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο στόχος» της επίθεσης, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Η εταιρεία CMA CGM επιβεβαίωσε ότι το San Antonio αποτέλεσε στόχο επίθεσης κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος και προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

Όπως διευκρίνισε η Μοντ Μπρεζόν, το πλοίο φέρει σημαία Μάλτας και δεν έπλεε υπό γαλλική σημαία, ενώ το πλήρωμά του αποτελείτο από Φιλιππινέζους ναυτικούς. Η Γαλλία εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της προς τους επιβαίνοντες του πλοίου.

Η επίθεση και το διεθνές πλαίσιο

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τη συνδρομή σε πλοία που επιχειρούν να εγκαταλείψουν τα Στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση είχε ως σκοπό την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη διακοπή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων μέσω του στενού, επιδιώκοντας συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, το Ιράν αρνήθηκε να παραδώσει τον έλεγχο της περιοχής, χρησιμοποιώντας τη στρατηγική αυτή θέση ως μοχλό πίεσης στη σύγκρουση που ξεκίνησε ύστερα από αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου.