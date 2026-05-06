Η FIFA έκανε γνωστό -όπως αναμενόταν- ότι η τιμωρία της UEFA κατά του Αργεντινού διεθνή εξτρέμ της Μπενφίκα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι για το επεισόδιό του με τον Βινίσιους στον αγώνα του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα εφαρμοστεί από την παγκόσμια ομοσπονδία σε όλες τις διοργανώσεις, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον του Αργεντινού στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση έξι αγώνων που επέβαλε η UEFA στον παίκτη της Μπενφίκα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ώστε να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο. Η τιμωρία έχει παραταθεί σύμφωνα με το Άρθρο 70 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA», εξήγησε εκπρόσωπος της FIFA στην ισπανική εφημερίδα AS.

Ο Πρεστιάνι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγώνων (τρεις εκ των οποίων με αναστολή σε περίπτωση υποτροπής), εκ των οποίων έχει ήδη εκτίσει έναν (τον επαναληπτικό αγώνα στη Μαδρίτη).

Οι ρατσιστικές προσβολές δεν μπόρεσαν να αποδειχθούν, αλλά οι ομοφοβικές προσβολές για τις οποίες τιμωρήθηκε αποδείχθηκαν.

Επομένως, ο παίκτης της Μπενφίκα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει με κανέναν τρόπο στους δύο πρώτους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα μπορούσε ακόμη και να χάσει περισσότερους αν υποτροπιάσει πριν από το τουρνουά ή κατά τη διάρκειά του, αν αγωνιστεί.