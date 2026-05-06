«Ανεπίσημες πληροφορίες» ως «απειλές αποχώρησης» χαρακτηρίζονται σύμφωνα με non paper της Fraport Greece που διαθέτει το tanea.gr οι πρόσφατες διαρροές κατά τις οποίες η Ryanair ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι η Fraport Greece διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια από τις 11 Απριλίου 2017, όταν ξεκίνησε επίσημα η 40ετής σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό Δημόσιο.

Για «σύνηθες μοτίβο επικοινωνίας που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις (Κω, Ρόδο, Χανιά, Αθήνα, Βερολίνο) όλα αυτά τα χρόνια» κάνει λόγο non paper της Fraport που αναφέρεται στην απόφαση της εταιρείας χαμηλού κόστους να αποχωρήσει από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Σύμφωνα με το ίδιο, τέτοιες πρακτικές «μάλλον δεν βοηθούν και δεν συνάδουν με το πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας που απαιτείται για τη βιώσιμη ανάπτυξη μίας ολόκληρης περιοχής 1,5εκατομμυρίου κατοίκων».

Το «μήλο της έριδος»: Τα τέλη στάθμευσης

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει εργαζόμενους πως η βάση στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει τον Οκτώβριο του 2026, με τη λήξη της θερινής περιόδου. Ως βασικός λόγος φέρεται να προβάλλεται η αύξηση των τελών στάθμευσης από τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, Fraport Greece.

Ως προς την αύξηση των τελών στάθμευσης στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης πηγές της Fraport Greece αναφέρουν ότι τα landing fees παραμένουν ίδια με το 2025 και ότι τα fees per packs έχουν αυξηθεί από 18, 5 σε 18,7.

Τι συμβαίνει με την επιβατική κίνηση του «Μακεδονία»

Για τη διαρροή ότι η Ryanair σκοπεύει να φύγει από το «Μακεδονία» λόγω μείωσης της επιβατικής κίνησης πηγές της Fraport Greece απαντούν ότι από το 2016, όταν ανέλαβε τη διαχείριση του αεροδρομίου «Μακεδονία», η επιβατική κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε θεαματικά. Συγκεκριμένα, από 3.312.486 επιβάτες εξωτερικού το 2016, το αεροδρόμιο έφτασε το 2025 να διαχειρίζεται σχεδόν 5,5 εκατομμύρια διεθνείς επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 64%.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, μέσα σε αυτό το διάστημα μεσολάβησαν σοβαρές διεθνείς κρίσεις, όπως η πανδημία COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνεχείς συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς όμως να ανακοπεί η αναπτυξιακή πορεία του αεροδρομίου. Αντιθέτως, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε σχεδόν κατά 40%, ενώ ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσιάζει περαιτέρω άνοδο +5,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, σύμφωνα με το voria.gr, εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποχώρηση της Ryanair στην τουριστική κίνηση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, ζητώντας να υπάρξει επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ryanair αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2027, με περιορισμένη ωστόσο παρουσία και ένα μόνο αεροσκάφος.