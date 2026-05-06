Στο Διοικητικό Συμβούλιο του αμερικανικού Ινστιτούτου Ερευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPRI) για θητεία τεσσάρων ετών εξελέγη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του αμερικανικού Ινστιτούτου είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που βοηθά στην υποστήριξη της αποστολής – κοινωφελούς χαρακτήρα – του EPRI για την προώθηση ασφαλούς, αξιόπιστης, οικονομικά προσιτής και περιβαλλοντικά υπεύθυνης ηλεκτρικής ενέργειας για την κοινωνία μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας, της ηγετικής σκέψης και της καινοτομίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Η εκλογή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, Γεώργιου Στάσση, ως μέλους στο ΔΣ της EPRI καταδεικνύει τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η χώρα μας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων

«Η αγορά ακινήτων αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας» δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου στο 19ο Red Meeting Point, και πρόσθεσε πως συντελούνται σήμερα σημαντικοί μετασχηματισμοί στην αγορά, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Όπως σημείωσε η ίδια, βιωσιμότητα, ενεργειακή απόδοση, πράσινα κτίρια και ψηφιοποίηση δεν αποτελούν πλέον επιλογές, αλλά αναγκαιότητα. «Οι ελληνικές εταιρείες ακινήτων και οι ΑΕΑΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) καλούνται να προσαρμοστούν» υπογράμμισε, και επισήμανε ότι οι ΑΕΑΑΠ εκσυγχρονίζονται με το νέο νομικό πλαίσιο, που είναι «πιο ευέλικτο, πιο ανταγωνιστικό και πιο ελκυστικό για επενδυτές».

Ανακούφιση στην αγορά πετρελαίου

Καθοδικά κινήθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ ότι η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ καθησύχασαν προσωρινά τις αγορές. Το Brent υποχώρησε κατά σχεδόν 5%, στα 109,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε πτώση άνω του 4% και διαμορφώθηκε στα 102,1 δολάρια. Η διόρθωση αυτή έρχεται μετά την έντονη άνοδο της προηγούμενης ημέρας, όταν οι ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης είχαν ωθήσει τις τιμές υψηλότερα. «Η αγορά υποχωρεί σήμερα, σε αυτό που φαίνεται να είναι μια αναμενόμενη τεχνική διόρθωση, ύστερα από ένα νέο ανοδικό κύμα την περασμένη εβδομάδα, το οποίο οδήγησε τα συμβόλαια Brent Ιουλίου σε επίπεδα υψηλά τετραετίας τις τελευταίες συνεδριάσεις», ανέφεραν οι αναλυτές της εταιρείας ενεργειακών συμβούλων Ritterbusch and Associates σε σημείωμά τους.

Νέα υπηρεσία από τη ΔΕΗ

Αμεση τεχνική υποστήριξη για έκτακτες βλάβες σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία έως 55 kVA προσφέρει η ΔΕΗ με τη νέα υπηρεσία, FixItBnB, με 24/7 πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να αισθάνονται ασφαλείς, έχοντας άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, τεχνικό λέβητα φυσικού αερίου ή κλειδαρά, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

O FixItBnB έχει διάρκεια ενός έτους και διατίθεται με χρέωση 7,4 ευρώ τον μήνα, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με οικιακά ή επαγγελματικά προϊόντα ρεύματος ΔΕΗ. Στο πακέτο περιλαμβάνεται δώρο η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία είναι υποχρεωτική για τη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενισχύοντας το επίπεδο προστασίας για ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων έως 55 kVA. Σε περίπτωση επείγουσας τεχνικής ανάγκης λειτουργεί 24ωρη τηλεφωνική γραμμή (210-3497020), μέσω της οποίας καταγράφεται το περιστατικό και δρομολογείται η άμεση αποστολή τεχνικού.

Στόχος οι μηδενικές εκπομπές ρύπων

Στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων (Net Zero) έως το 2050 στοχεύει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία, στην κατεύθυνση της αναγνώρισης της ευθύνης ότι η παραγωγή τσιμέντου αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα αναντικατάστατο δομικό υλικό για την ανάπτυξη ασφαλών υποδομών, κατοικιών και ζωτικών έργων παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, η Ενωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, συνυπέγραψε χθες τη Διακήρυξη για τα «Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά και τα Νέα Πρότυπα για Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις» μια πρωτοβουλία του ECOCITY, με συμπράττοντες φορείς το ΕΛΟΤ, το ΤΕΕ, τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΕΔΣΑ.

Πτώση πωλήσεων το φετινό Πάσχα

Μείωση πωλήσεων παρουσίασαν 4 στις 10 επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του φετινού Πάσχα, ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς, ενώ χαρακτηριστική είναι η στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερα προϊόντα. Η πτώση στις πωλήσεις, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 που είχε η εμπορική κίνηση κατά την Πασχαλινή περίοδο έδειξε με έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το ο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).