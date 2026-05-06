Μείωση των περιστατικών απάτης με κάρτες πληρωμών κατά 9% καταγράφηκε το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνονται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Παράλληλα, ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των συναλλαγών απάτης προς τον συνολικό αριθμό συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in volume terms) υποχώρησε κατά 20% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 0,013%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε μία συναλλαγή απάτης ανά 7,6 χιλιάδες συναλλαγές το 2025.

Η αξία των συναλλαγών απάτης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2024, στα 22,6 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα 120 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση αυτή, ο δείκτης της αναλογίας της αξίας των συναλλαγών απάτης προς τη συνολική αξία συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in value terms) διαμορφώθηκε στο 0,019%, δηλαδή σε 1 ευρώ αξίας απάτης ανά 5,3 χιλιάδες ευρώ συναλλαγών, έναντι 1 ευρώ ανά 4,9 χιλιάδες το 2024.

Παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει τη μείωση των περιστατικών απάτης στην υιοθέτηση εξελιγμένων πρακτικών πρόληψης από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Σημαντικό ρόλο είχε επίσης η συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και η ενημέρωση των χρηστών για ασφαλείς τρόπους χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Ενδεικτικά, αναφέρονται:

– Η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds).

– Η δημοσίευση δελτίου τύπου της ΑΑΔΕ με τίτλο “Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα στο κινητό (SMS)”, που προειδοποιούσε για ψευδή μηνύματα σχετικά με δήθεν επιδότηση πρόνοιας.

– Η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τηλεφωνικών κλήσεων απάτης με τη μέθοδο “Caller ID Spoofing”, μέσω συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Μείωση σε όλους τους τύπους συναλλαγών

Η μείωση των περιστατικών απάτης καταγράφηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγών. Συγκεκριμένα, τα περιστατικά μειώθηκαν κατά 21% στις συναλλαγές σε POS, κατά 7% στις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (Card not present – CNP) και κατά 6% στις συναλλαγές σε ATM.

Όσον αφορά την αξία των συναλλαγών απάτης, σημειώθηκε πτώση 28% στις συναλλαγές σε POS και οριακή μείωση 2% στα ATM, ενώ στις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας παρατηρήθηκε αύξηση 4%.

Απάτες σε POS και διαδικτυακές συναλλαγές

Η μείωση στις συναλλαγές POS αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό των περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση χαμένων ή κλεμμένων καρτών. Η αξία των σχετικών συναλλαγών απάτης μειώθηκε κατά 17%, στα 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός τους υποχώρησε κατά 19%.

Στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών (98% σε αξία και 99% σε αριθμό) αφορά απάτες μέσω διαδικτύου, κυρίως σε συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού.