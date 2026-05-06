ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Προσπαθήστε να μην είστε ζηλιάρηδες ή κτητικοί, αν τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς όπως εσείς θέλετε. Η ισορροπία είναι αυτό που χρειάζεστε, αλλά μην αιωρείστε στα άκρα στην προσπάθεια να τη βρείτε. Εχοντας έναν συνεργάτη που μπορείτε να εμπιστευτείτε, είστε ασφαλείς. Συζητήσεις ή συνομιλίες δύσκολα θα έχουν αίσιο τέλος

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Αλλα άτομα μπορεί να απαιτούν αρκετά από εσάς, οπότε προσέξτε να μην καταλήξετε να αισθάνεστε αγανακτισμένοι. Εχοντας να χωρέσετε σε ένα τσουβάλι τα σχέδια, τις ιδιοτροπίες, τις προτάσεις και τις παραγγελίες των άλλων, μπορεί να κουραστείτε. Κάντε ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε ενάρετοι, αλλά μην αφήνετε τους άλλους γύρω σας να σας ωθήσουν στα άκρα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Αισθάνεστε επιδεικτικοί και πληθωρικοί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βρεθείτε στο προσκήνιο. Οι συνάδελφοι και συνεργάτες σας σάς λατρεύουν αφού εκπέμπετε καλόβολους τρόπους. Ετσι πρέπει να είστε σε θέση να κατευνάσετε τα ταραγμένα νερά. Μπορείτε να επιτύχετε σχεδόν τα πάντα σήμερα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Αυτή είναι μια καλή ημέρα αυτοπροστασίας – βρείτε καταφύγιο σε έναν ιδιωτικό χώρο, κατά προτίμηση στο σπίτι. Ακόμα καλύτερα, αν μπορείτε, αφιερώστε όλη τη μέρα σε σας. Ακόμα και αν είστε στην εργασία, θα πρέπει να έχετε ένα μέρος προστασίας όπου μπορείτε να απομακρυνθείτε από δύσκολους ανθρώπους.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Οι λέξεις ρέουν σαν μια πλημμύρα σήμερα. Αν σταθείτε πίσω και είστε λίγο πιο λογικοί σε ένα ή δύο πράγματα, πραγματικά θα σας βοηθήσει πολύ. Η καρδιά σας είναι στο σωστό μέρος αλλά θα πρέπει να μάθετε να την ακούτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Χρήματα και ασφάλεια είναι τα βασικά πράγματα στο μυαλό σας τώρα. Πιέστε τον εαυτό σας να κάνει βαρετά πράγματα όπως η γραφειοκρατία. Μόλις το οργανώσετε, θα είστε σε θέση να λειτουργείτε με καθαρή συνείδηση! Εχετε ισχυρά συναισθήματα που κρατάτε για τον εαυτό σας.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Μερικές φορές μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να δουλέψει πάνω σε πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά όσο εσείς. Προσπαθήστε να του δώσετε λίγο χώρο για να χαλαρώσετε. Ισως να είστε πολύ συναισθηματικοί στην επιφάνεια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Πολύ κακό για το τίποτα, σας κάνει να αισθάνεστε σήμερα άβολα. Δώστε στον εαυτό σας την άδεια να πάει μακριά και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα το διαχειριστείτε εξ ολοκλήρου, φυσικά, αλλά για κάποιες ημέρες κάντε ένα διάλειμμα για περισυλλογή.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Είστε τολμηροί, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσετε τι σκέφτονται οι άλλοι γι’ αυτό ή εκείνο, αλλά στο τέλος θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και θα αποφασίσετε πού θα έχετε την ευκαιρία να αφιερώσετε την ενέργειά σας στο μέλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Αυτή δεν είναι η μέρα για να αντιμετωπίσετε τυχόν δυσαρέσκειες που σιγοβράζουν, καθώς δεν αισθάνεστε αρκετά ισχυροί ώστε να επιμένετε για να κάνετε τα πάντα με τον δικό σας τρόπο. Ούτε είναι μια μεγάλη στιγμή για επιχειρηματικά θέματα ή οτιδήποτε απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Θα επικοινωνείτε με τους άλλους σε πολύ ευρύτερη κλίμακα. Αναμείνετε τα μηνύματα από εξωτερικό ή πρόσωπα σε απόσταση. Τα πιο πολλά θέματα που απασχολούν το μυαλό σας έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, την εκπαίδευση ή την πολιτική. Εχετε πολλή ενέργεια.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Οι συναισθηματικές αντιδράσεις σας είναι πιο έντονες και σημαντικές γύρω από ανθρώπους με ισχυρές απόψεις. Προσπαθήστε να μην πείτε ό,τι αισθάνεστε ή σκέφτεστε. Θα πρέπει να καλύψετε το ίδιο έδαφος για μια στιγμή, έτσι ώστε να μην προσπαθήσετε να περιηγηθείτε σε κύκλους.