Ζώδια και προβλέψεις για σήμερα (5/5) φέρνουν θετικές επιρροές, ευκαιρίες αλλά παράλληλα προειδοποιήσεις για αυτοσυγκράτηση και προσοχή σε σχέσεις και συναισθήματα.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία και την πειθώ σας. Με τον Δία στο ζώδιό σας, η τύχη σάς ευνοεί περισσότερο από κάθε άλλο ζώδιο. Δοκιμάστε την τύχη σας σε αθλητικές δραστηριότητες ή λαχειοφόρους αγορές.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Αναζητάτε κάτι πιο συναρπαστικό και ίσως προσπαθείτε να επηρεάσετε τους άλλους. Προσέξτε, γιατί μπορεί να συναντήσετε αντιδράσεις. Μείνετε χαλαροί και αποφύγετε τις εντάσεις.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Διατηρήστε το χαμόγελό σας, ακόμη κι αν δεν το νιώθετε. Τα συναισθήματα είναι έντονα, όμως κρατήστε κάτι για τον εαυτό σας. Φροντίστε το σώμα και την ψυχική σας ισορροπία.Ανα

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Αν αισθάνεστε την ανάγκη για αλλαγή σε μια στενή σχέση, προσεγγίστε την με μικρές προσαρμογές. Οι φιλοδοξίες σας για προβολή και δημιουργική έκφραση ευνοούνται ιδιαίτερα.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Εμπιστευθείτε περισσότερο τους γύρω σας και αφήστε τους να δράσουν ελεύθερα. Η προσκόλληση δεν αποδίδει μακροπρόθεσμα. Μικρές εντάσεις μπορεί να εμφανιστούν στο οικογενειακό περιβάλλον.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Οι εναλλαγές διάθεσης είναι συχνές. Προσπαθήστε να μην αντιδράτε υπερβολικά στο άγχος. Με ευγένεια και ισορροπία θα επανέλθει η αρμονία στις σχέσεις σας. Δείτε και τη σκοπιά των άλλων.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η γοητεία σας είναι έντονη και μπορείτε να επηρεάσετε τους γύρω σας. Ωστόσο, κινηθείτε με προσοχή, καθώς κάποιοι μπορεί να θελήσουν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη σας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Μπορεί να νιώθετε εγκλωβισμένοι σε μια σχέση ή κατάσταση. Μην αφήνετε την απαισιοδοξία να σας κυριεύσει. Δείτε τα πράγματα με πιο θετική ματιά και αποφύγετε την υπερβολική κριτική.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η γοητεία σας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Ξέρετε τι θέλετε και μπορείτε να πείσετε τους άλλους με τον τρόπο σας. Αποφύγετε όμως τις υστερόβουλες σκέψεις και ενεργήστε με καθαρότητα.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Οι στενές φιλίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Ζητήστε στήριξη και ενθάρρυνση από τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία τις εντάσεις στις μακροχρόνιες σχέσεις.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αν κάποιος σάς φαίνεται ξαφνικά συναρπαστικός, κρατήστε τα πόδια σας στη γη. Ακούστε την καρδιά σας, αλλά μην παρασυρθείτε σε κάτι που δεν σας ωφελεί πραγματικά.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Μια σχέση φαίνεται να έχει προδιαγεγραμμένη πορεία, όμως σύντομα θα δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Να είστε προσεκτικοί με τα συναισθήματά σας και αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις.