Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς αντιπαράθεσης, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμό του απέναντι στην Τεχεράνη είναι η εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Παρά τις δηλώσεις του, οι μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στις ιρανικές εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες.

Μετά την επίθεση διάρκειας 12 ημερών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, και τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εξαλειφθεί οριστικά.

Όταν στις 28 Φεβρουαρίου κήρυξε εκ νέου τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε πως ένας από τους λόγους αυτής της απόφασης ήταν η εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε σύντομα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Μετά το τέλος της θερινής επίθεσης, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν εκτιμήσει ότι το Ιράν θα χρειαζόταν περίπου έναν χρόνο για να επανακτήσει τη δυνατότητα κατασκευής πυρηνικού όπλου, λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, το παραπάνω χρονοδιάγραμμα παραμένει αμετάβλητο, καθώς οι ζημιές που έχει υποστεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα τους τελευταίους δύο μήνες θεωρούνται περιορισμένες.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο και οι εγκαταστάσεις

Οι επιθέσεις του Ιουνίου 2025 προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές ή ολοκληρωτική καταστροφή σε τρία βασικά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου – στη Νατάνζ, στο Φόρντο και στο Ισφαχάν – τα οποία λειτουργούσαν εκείνη την περίοδο.

Ωστόσο, ο πυρηνικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Υπολογίζεται ότι περίπου το ήμισυ του υλικού βρισκόταν αποθηκευμένο σε υπόγειες σήραγγες του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών στο Ισφαχάν, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση, καθώς οι επιθεωρήσεις έχουν ανασταλεί.

Σύμφωνα με το Reuters, εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών συγκλίνουν στο ότι ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι και τον 12ήμερο πόλεμο. Τότε, αναλυτές θεωρούσαν ότι μια συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ είχε καθυστερήσει το πρόγραμμα του Ιράν έως και κατά έναν χρόνο, όπως επιβεβαιώνουν τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το συνολικό απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (HEU) θα μπορούσε, εφόσον υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, να επαρκεί για την κατασκευή δέκα βομβών.

«Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει όλο το πυρηνικό υλικό του, από όσο γνωρίζουμε», δήλωσε ο Μπούερ, αντιπρόεδρος του προγράμματος μελέτης πυρηνικών υλικών στο think tank Nuclear Threat Initiative, που ασχολείται με τον έλεγχο των όπλων. «Το υλικό αυτό πιθανότατα βρίσκεται αποθηκευμένο σε βαθιές, υπόγειες εγκαταστάσεις, όπου τα αμερικανικά πυρομαχικά δεν μπορούν να διεισδύσουν».

Σε ρεπορτάζ του, το CNN αναλύει δορυφορικές εικόνες και αναφέρει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως, παρά τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς.

Βασικός στόχος

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, τονίζουν επανειλημμένα ότι η εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αποτελεί βασικό στόχο της σύγκρουσης.

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτός είναι ο στόχος της επιχείρησης», έγραψε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η αμετάβλητη εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κατασκευή όπλου συνδέεται εν μέρει με το γεγονός ότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν έδωσαν προτεραιότητα σε πυρηνικούς στόχους.

Παρότι το Ισραήλ έπληξε σχετικές εγκαταστάσεις, οι αμερικανικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες και στη βιομηχανική βάση του Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να μην υπάρχουν πλέον εύκολα προσβάσιμοι πυρηνικοί στόχοι που να μπορούν να καταστραφούν με ασφάλεια μέσω αεροπορικών επιδρομών.

Τις τελευταίες εβδομάδες εξετάστηκαν ακόμη και επικίνδυνες επιχειρήσεις, όπως χερσαίες επιδρομές για την ανάκτηση αποθεμάτων ουρανίου από υπόγειες εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και η ΙΑΕΑ εκτιμούν ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης κεφαλών ανεστάλη το 2003, αν και ορισμένοι ειδικοί και το Ισραήλ θεωρούν ότι διατηρήθηκαν βασικά στοιχεία του.