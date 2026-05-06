Την επίσημη πρώτη του έχει σήμερα (Τετάρτη 06/05) το μεσημέρι το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεδριάζει με τη νέα σύνθεση που προέκυψε μετά το συνέδριο του κόμματος – το restart στις πασοκικές συνεδριάσεις είναι συνολικό, καθώς η διάθεση που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη είναι τα επιτελικά στελέχη του κόμματος να συνεδριάζουν τακτικά, μια φορά το δεκαπενθήμερο.

Παρότι είναι γνωστό πως η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία εκπροσωπείται στο σύνολό της στο ανώτερο κομματικό όργανο, δεν θέλει να «σηκώσει» σκόνη (εκτιμώντας πως βρίσκονται πια στα τελευταία μέτρα της διαδρομής μέχρι την εθνική κάλπη) μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποιος που θα θελήσει να συζητήσει την διεύρυνση και την αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη. Ηδη υπάρχει μια (δικαιολογημένη) απουσία, καθώς ο Παύλος Γερουλάνος την ώρα της συνεδρίασης θα βρίσκεται στην Ιθάκη, για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ για το δημογραφικό.

Οι αντιπαραθέσεις του επίσημου ΠΑΣΟΚ με τον πρώην υπουργό, στις οποίες αναμείχθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκάλεσαν και την αντίδραση του Δημήτρη Ρέππα, ο οποίος επί της ουσίας έκανε λόγο για «εκπαραθύρωση», ζητώντας από το Πολιτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την συμμετοχή του Καστανίδη κατ’ εξαίρεση στα ψηφοδέλτια -πράγμα που ωστόσο θεωρείται απίθανο, με το κλίμα που επικρατεί αυτές τις μέρες για τον πρώην υπουργό στον έκτο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη.

Από την δική του πλευρά, ο Ανδρουλάκης προσέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου., θέλοντας να καταστήσει σαφές πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ήδη σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας και πρέπει, το επόμενο διάστημα, να ενισχύσει σημεία της κοινωνικής ατζέντας του και του προγράμματος που επεξεργάζεται, προβάλλοντας «εμβληματικές δεσμεύσεις» που θα γίνονται θέμα συζήτησης -όπως συνέβη με την τετραήμερη εργασία, στην Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να δουν να συμβαίνει με τις προτάσεις που έχουν για την ακρίβεια, για το ιδιωτικό χρέος και την στεγαστική πολιτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρουλάκης αναμένεται να υπενθυμίσει πως το μέτωπο που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση και τη ΝΔ -μια έμμεση απάντηση και για την διαχείριση που θέλει να κάνει όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, στον οποίο φαίνεται πως θα δίνονται απαντήσεις μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ προκαλείται. Στην Χαριλάου Τρικούπη, άλλωστε, θέλουν να σταματήσει η συζήτηση που αφορά την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος τους είναι η πρωτιά στην επόμενη κάλπη.

Από πλευράς Ανδρουλάκη, αναφορά στην διεύρυνση θα γίνει, χωρίς ωστόσο ονόματα ή προσδιορισμό στον χρόνο επιστροφής προσώπων όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Θάνος Μωραϊτης, των οποίων η μεταγραφή, εκτός απροόπτου, θεωρείται θέμα χρόνου.