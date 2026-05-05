Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η ίδια ενημέρωσε επίσης ότι εντός του 2026 προγραμματίζεται επίσκεψη στη χώρα και από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κα Γκίλφοϊλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείων, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβούν στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχει πιθανότητα η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πιτ Χέγκσεθ στην Ελλάδα να πραγματοποιηθεί από κοινού, στο πλαίσιο της μετάβασής τους προς την Τουρκία.