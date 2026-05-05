Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά στη δημόσια αντιπαράθεση με τον πάπα Λέοντα, επαναφέροντας την ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού. Στη νέα του τοποθέτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον ποντίφικα ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους».

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Τραμπ εξαπέλυσε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Οι δηλώσεις του έγιναν στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο πάπας «προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει, το Ιράν, πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας ότι «δεν νομίζει πως αυτό είναι καλό».

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς μεθαύριο, Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να επισκεφθεί το Βατικανό. Εκεί θα συναντηθεί με τον ποντίφικα και τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης

Όπως εκτιμούν πολιτικοί αναλυτές, το ταξίδι του Ρούμπιο έχει στόχο να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και να γεφυρώσει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Το ρήγμα προκλήθηκε από τα πρόσφατα «πυρά» του προέδρου Τραμπ εναντίον του πάπα, με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με το Ιράν και τη διεθνή ασφάλεια.