Οι παλιές «μπλε» ταυτότητες, που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, οδεύουν προς αντικατάσταση, καθώς δεν πληρούν πλέον τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Από το καλοκαίρι του 2026, οι υπάρχουσες ταυτότητες δεν θα θεωρούνται έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι επιθυμούν να ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ θα χρειάζονται είτε διαβατήριο είτε τη νέα ταυτότητα με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Γιατί αλλάζουν οι ταυτότητες

Οι υφιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες δεν καλύπτουν πλέον τις απαιτήσεις ασφαλείας για μετακινήσεις εντός Ευρώπης. Τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά θεωρούνται ξεπερασμένα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλαστογράφησης και κατάχρησης. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές καλούν τους πολίτες να προχωρήσουν έγκαιρα στην αντικατάστασή τους, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Διαδικασία έκδοσης

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί φυσική παρουσία στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί επιτόπου ή σε πιστοποιημένο φωτογραφείο, το οποίο την ανεβάζει στην πλατφόρμα myPhoto και παρέχει σχετικό κωδικό στον πολίτη. Ο κωδικός αυτός συνδέεται με το ΑΦΜ μέσω της εφαρμογής, ώστε να είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία.

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται στο σημείο εξυπηρέτησης, με τα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών. Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα δεδομένα και υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Κόστος και παράβολα

Το βασικό παράβολο για την έκδοση της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει την κατασκευή και έκδοσή της. Για πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο κόστος 5 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η παλιά ταυτότητα παραδίδεται και ακυρώνεται.

Πρώτη έκδοση ταυτότητας

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που επιβεβαιώνει τα στοιχεία τους. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης. Στην περίπτωση ανηλίκων, μάρτυρας μπορεί να είναι ένας γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας, με τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.

Χρόνος παράδοσης

Η εκτύπωση των νέων ταυτοτήτων πραγματοποιείται κεντρικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά εργάσιμες ημέρες. Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, ενημερώνονται αυτόματα όλες οι διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet.